10-Aug-2026 11:13 AM
Airbus reports 204 commercial aircraft orders and 67 deliveries for Jul-2026
Airbus reported (07-Aug-2026) the following commercial aircraft orders and deliveries for Jul-2026:
- Gross orders: 204 aircraft;
- China Eastern Airlines: 25 A330-900s;
- Hainan Airlines: 27 A320neos and 13 A321neos;
- flynas: 20 A321neos and five A330-900s;
- Riyadh Air: Six A350-1000s;
- SMBC Aviation Capital: 35 A320neos and 65 A321neos;
- Undisclosed: One A319neo, one A320neo and six A321neos;
- Deliveries: 67 aircraft to 39 customers;
- AerCap: One A320neo (Azerbaijan Airlines), one A321neo (Hainan Airlines) and one A321neo (Thai Airways);
- AirAsia: Two A321neos;
- Air Arabia: Two A320neos;
- Air Canada: One A220-300;
- Air France: One A220-300 and one A350-900;
- American Airlines: Three A321neos;
- BOCOM Leasing: One A320neo (China Southern Airlines);
- British Airways: One A320neo;
- CALC: One A321neo (Thai Airways);
- CDB Leasing: One A321neo (Juneyao Air);
- China Eastern Airlines: One A320neo;
- China Southern Airlines: Three A321neos;
- Delta Air Lines: One A220-300 and two A321neos;
- easyJet: One A321neo;
- Emirates: Three A350-900s;
- flynas: Two A320neos;
- Frontier Airlines: One A320neo and two A321neos;
- GGAM Borrower: Two A220-300s (Croatia Airlines);
- Gulf Air: One A321neo;
- IndiGo: Four A320neos and three A321neos;
- Jet2.com: One A321neo;
- JetBlue Airways: One A321neo;
- Lufthansa: One A321neo;
- NAS Aviation Services: One A321neo (Thai Airways);
- Pegasus Airlines: One A321neo;
- Philippine Airlines: One A350-1000;
- Qantas Airways: One A220-300;
- Scoot: One A321neo;
- SMBC Aviation Capital: One A320neo (SalamAir), one A321neo (Condor) and one A321neo (KLM Royal Dutch Airlines);
- STARLUX Airlines: One A350-1000;
- TAP Air Portugal: Two A321neos;
- Tigerair Taiwan: One A320neo;
- Transavia France: One A320neo;
- Turkish Airlines: One A321neo;
- United Airlines: Two A321neos;
- Viva: One A321neo;
- Wizz Air: Two A321neos;
- Xiamen Airlines: One A320neo;
- Undisclosed: One A320neo. [more - original PR]
Background ✨
Airbus’ order momentum in 1H2026 was volatile, ranging from 28 gross orders in Feb-2026 to 331 in Mar-2026, then 69 in Jun-2026.1 2 3 Deliveries also fluctuated, with 19 aircraft in Jan-2026, 60 in Mar-2026 and a 2026 high of 89 in Jun-2026.4 2 3 Notable 2026 orders included Riyadh Air’s 25 A350-1000s and SAS’ 18 A330-900s.5 3