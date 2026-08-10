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    10-Aug-2026 11:13 AM

    Airbus reports 204 commercial aircraft orders and 67 deliveries for Jul-2026

    Airbus reported (07-Aug-2026) the following commercial aircraft orders and deliveries for Jul-2026:

    Background

    Airbus’ order momentum in 1H2026 was volatile, ranging from 28 gross orders in Feb-2026 to 331 in Mar-2026, then 69 in Jun-2026.1 2 3 Deliveries also fluctuated, with 19 aircraft in Jan-2026, 60 in Mar-2026 and a 2026 high of 89 in Jun-2026.4 2 3 Notable 2026 orders included Riyadh Air’s 25 A350-1000s and SAS’ 18 A330-900s.5 3

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