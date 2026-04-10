Airbus reports 331 commercial aircraft orders and 60 deliveries for Mar-2026
Airbus reported (09-Apr-2026) the following commercial aircraft orders and deliveries for Mar-2026:
- Gross orders: 331 aircraft;
- Atlas Air: 20 A350Fs;
- China Eastern Airlines: 18 A320neos and 83 A321neos;
- Delta Air Lines: 34 A321neos, 16 A330-900s and 15 A350-900s;
- Juneyao Air: 13 A320neos and 12 A321neos;
- NAS Aviation Services: 23 A320neos and 77 A321neos;
- Undisclosed customer(s): 20 A220-300s;
- Deliveries: 60 aircraft to 38 customers;
- Aegean Airlines: Two A321neos;
- AerCap: One A321neo (Etihad Airways);
- Air Algerie: One A330-900;
- Air France: One A220-300;
- Air Lease: One A220-100 (Croatia Airlines), one A220-300 (Animawings) and one A321neo (Condor);
- All Nippon Airways: One A320neo (Peach);
- Aviation Capital Group: One A220-300 (ITA Airways);
- Avolon: Two A320neos (Hainan Airlines) and one A321neo (Air Astana);
- CALC: One A320neo (Condor) and one A320neo (Sichuan Airlines);
- Cebu Pacific: One A320neo;
- CDB Leasing: One A320neo and one A321neo (China Southern Airlines) and one A321neo (Icelandair);
- CIT Leasing: One A330-900 (Malaysia Airlines);
- CMB Financial Leasing: One A320neo (Hainan Airlines);
- Delta Air Lines: One A220-300 and one A321neo;
- easyJet: One A321neo;
- Frontier Airlines: Two A320neos and one A321neo;
- EgyptAir: One A350-900;
- Emirates: Three A350-900s;
- Etihad Airways: One A350-1000;
- ICBC Leasing: One A320neo (Loong Air);
- IndiGo: One A320neo and one A321neo;
- ITA Airways: One A330-900;
- Japan Airlines: One A350-900;
- JetBlue Airways: One A220-300;
- KLM Royal Dutch Airlines: Two A321neos;
- Korean Air: One A350-900;
- LATAM Airlines Group: One A321neo (LATAM Airlines Brasil);
- Lufthansa: One A320neo (Brussels Airlines) and one A321neo;
- Macquarie Financial Holdings: One A220-300 (airBaltic);
- Nordic Aviation Capital: One A220-300 (TAAG Angola Airlines);
- Pegasus Airlines: One A321neo;
- SAS: Two A320neos;
- SMBC Aviation Capital: One A321neo (Delta Air Lines), one A321neo (Icelandair);
- STARLUX Airlines: One A350-1000;
- TAP Air Portugal: One A320neo;
- United Airlines: Two A321neos;
- Viva Aerobus: One A321neo
- Wizz Air: Three A321neos;
- Private customer: One A320neo. [more - original PR]
Background ✨
Airbus’ order momentum had already accelerated in 2026, with Feb-2026 gross orders including 20 A321neos for Air Astana and two A321neos for Tigerair Taiwan.1 Deliveries in Feb-2026 totalled 35 aircraft, including A220-300s for Air France, JetBlue Airways and Nordic Aviation Capital, plus A321neos for Delta Air Lines, United Airlines and Wizz Air.1