11-Mar-2026 10:37 AM
Airbus reports 28 orders and 35 deliveries for Feb-2026
Airbus reported (10-Mar-2026) the following commercial aircraft orders and deliveries for Feb-2026:
- Gross orders: 28 aircraft;
- Air Astana: Five A320neos and 20 A321neos;
- Tigerair Taiwan: Two A321neos;
- Private customer: One A320neo;
- Deliveries: 35 aircraft to 21 customers;
- Air France: One A220-300;
- Air Lease Corporation: One A321neo (Transavia);
- Azorra: Two A220-300s (airBaltic);
- Breeze Airways: Two A220-300s;
- CALC: One A321neo (United Airlines);
- Delta Air Lines: One A220-300 and five A321neos;
- EgyptAir: One A350-900;
- Frontier Airlines: Two A320neos and one A321neo;
- IndiGo: One A321neo;
- Japan Airlines: One A350-1000;
- JetBlue Airways: One A220-300;
- KLM Royal Dutch Airlines: One A321neo;
- LATAM Airlines Group: One A320neo and one A321neo;
- NAS Aviation Services: One A321neo (Etihad Airways) and one A321neo (Thai Airways);
- Nordic Aviation Capital: One A220-300 (TAAG);
- Pegasus Airlines: One A321neo;
- Qantas Airways: One A321neo;
- Saudia: One A320neo (flyadeal);
- SMBC Aviation Capital: Two A321neos (Turkish Airlines);
- United Airlines: One A321neo;
- Wizz Air: Three A321neos. [more - original PR]
Background ✨
Airbus’ Jan-2026 activity comprised 49 gross orders and 19 deliveries, including large A320neo-family commitments from Spring Airlines and IAG, plus an A330-900 for Air Algérie.1 Deliveries in Jan-2026 included A220-300s to Air Canada, Air France and Breeze Airways, and multiple A321neos to United Airlines and Wizz Air.1