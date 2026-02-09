9-Feb-2026 11:34 AM
Airbus reports 49 orders and 19 deliveries for Jan-2026
Airbus reported (06-Feb-2025) the following commercial aircraft orders and deliveries for Jan-2026:
- Gross orders: 49;
- Air Algérie: One A330-900;
- IAG: Eight A320neos and two A321neos;
- Spring Airlines: 24 A320neos and six A321neos;
- Undisclosed customer: Six A321neos;
- Undisclosed customer: Two A321neos;
- Deliveries: 19 aircraft to 15 customers;
- Aer Lingus: One A321neo;
- Air Canada: One A220-300;
- Air France: One A220-300;
- Avolon: One A320neo (Condor), one A320neo (Hainan Airlines) and one A320neo (Royal Jordanian);
- Breeze Airways: One A220-300;
- CALC: One A321neo (United Airlines);
- Frontier Airlines: One A320neo;
- IndiGo: One A320neo;
- Lufthansa: One A350-900 (SWISS);
- Qantas Airways: One A321neo (Jetstar Airways);
- SMBC Aviation Capital: One A321neo (Turkish Airlines);
- Turkish Airlines: One A321neo;
- United Airlines: Two A321neos;
- VietJet Air: One A321neo;
- Wizz Air: Two A321neos. [more - original PR]