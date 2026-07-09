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    9-Jul-2026 11:15 AM

    Airbus reports 69 commercial aircraft orders and 89 deliveries for Jun-2026

    Airbus reported (08-Jul-2026) the following commercial aircraft orders and deliveries for Jun-2026:

    Background

    Airbus’ gross orders fluctuated earlier in 2026, ranging from 49 in Jan-2026 to 331 in Mar-2026, including large A321neo and widebody commitments from China Eastern Airlines and Delta Air Lines.1 2 In Apr-2026, it logged 28 gross orders, including Scoot A320neo/A321neo and undisclosed A350-900 and A220-300 orders.3 Deliveries also varied, from 19 in Jan-2026 to 66 in Apr-2026.1 3

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