9-Jul-2026 11:15 AM
Airbus reports 69 commercial aircraft orders and 89 deliveries for Jun-2026
Airbus reported (08-Jul-2026) the following commercial aircraft orders and deliveries for Jun-2026:
- Gross orders: 69 aircraft;
- Air Algerie: One A330-900;
- SAS: 18 A330-900s;
- Scoot: Two A320neos and four A321neos;
- Undisclosed: Two A320neos and two A321neos;
- Undisclosed: 16 A320neos and 24 A321neos;
- Deliveries: 89 aircraft to 49 customers;
- Aegean Airlines: One A321neo;
- AerCap: One A320neo and one A321neo (Azerbaijan Airlines), and one A321neo (Thai Airways);
- AirAsia: One A321neo;
- Air Arabia: Three A320neos;
- Air Canada: Two A220-300s;
- Air China: One A321neo;
- Air France: One A220-300 and one A350-900;
- ANA Holdings: One A320neo;
- avianca: One A320neo;
- Avolon: One A320neo (Colorful Guizhou Airlines), one A320neo (Hainan Airlines), and two A320neos (Spring Airlines);
- Azorra: One A220-300 (Croatia Airlines);
- BOCOM Leasing: One A320neo (Turkish Airlines);
- Breeze Airways: Two A220-300s;
- CALC: One A321neo (United Airlines);
- Chengdu Airlines: Two A320neos;
- China Airlines: One A321neo;
- China Eastern Airlines: Three A320neos and three A321neos;
- China Southern Airlines: Two A321neos;
- CMB Financial Leasing: One A320neo (Transavia France);
- Colorful Guizhou Airlines: One A320neo;
- Delta Air Lines: Two A220-300s and one A321neo;
- easyJet: One A320neo and four A321neos;
- EgyptAir: One A350-900;
- Emirates: Three A350-900s;
- Gulf Air: One A321neo;
- ICBC Leasing: One A320neo (flyadeal), and one A321neo (China Eastern);
- IndiGo: Four A321neos;
- Jet2.com: Two A321neos;
- JetSMART (Chile): One A320neo and one A321neo;
- LATAM Airlines Group: Two A320neos;
- Lufthansa: One A320neo;
- Macquarie AirFinance: One A220-300 (airBaltic);
- Pegasus Airlines: One A321neo;
- Qantas Airways: One A321neo;
- Qatar Airways: One A350-1000;
- Saudia: Two A321neos;
- Scoot: One A320neo;
- Spring Airlines: Two A320neos;
- TAP Air Portugal: One A320neo;
- Transavia: One A321neo;
- Transavia France: Two A320neos;
- Turkish Airlines: One A350-900;
- United Airlines: One A321neo;
- VietJet Air: Three A321neos;
- Volaris: One A320neo;
- West Air: One A320neo;
- Wizz Air: Four A321neos;
- Xiamen Airlines: Two A320neos. [more - original PR]
Background ✨
Airbus’ gross orders fluctuated earlier in 2026, ranging from 49 in Jan-2026 to 331 in Mar-2026, including large A321neo and widebody commitments from China Eastern Airlines and Delta Air Lines.1 2 In Apr-2026, it logged 28 gross orders, including Scoot A320neo/A321neo and undisclosed A350-900 and A220-300 orders.3 Deliveries also varied, from 19 in Jan-2026 to 66 in Apr-2026.1 3