Namibia adds 36 countries and territories to visa on arrival scheme
Namibia's Ministry of Home Affairs, Immigration, Safety and Security, via its official Facebook account, announced (24-Sep-2025) it approved 36 additional countries and territories for Namibia's visa on arrival scheme. The additions comprise the Åland Islands, American Samoa, Andorra, Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brunei, Central African Republic, Cyprus, Dominican Republic, Georgia, Grenada, Haiti, Kiribati, Maldives, Malta, Monaco, Mongolia, Montenegro, North Macedonia, Palestine, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Slovenia, Suriname, Sweden, Tonga, Trinidad and Tobago and Vanuatu.
Background ✨
Namibia planned to launch its visa on arrival scheme from 01-Apr-2025 for nationals of countries without visa exemption reciprocity, as announced by the Namibia Investment Promotion and Development Board1.