Loading
9-Oct-2025 11:07 AM

Airbus reports 10 commercial aircraft orders and 73 deliveries for Sep-2025

Airbus reported (08-Oct-2025) the following commercial aircraft orders and deliveries for Sep-2025:

Background ✨

Airbus recorded 99 gross orders and 61 deliveries to 39 customers in Aug-2025, with Avolon placing a significant order for 75 A321neos and 15 A330-900s, while IndiGo, Delta Air Lines, and China-based carriers also took multiple deliveries. This followed 67 deliveries in Jul-2025 and 62 in Jun-2025, with gross orders fluctuating month to month, including a peak of 203 orders in Jun-20251 2 3.

Want More News Like This?

CAPA Membership provides access to all news and analysis on the site, along with access to many areas of our comprehensive databases and toolsets.
Find Out More