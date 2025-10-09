9-Oct-2025 11:07 AM
Airbus reports 10 commercial aircraft orders and 73 deliveries for Sep-2025
Airbus reported (08-Oct-2025) the following commercial aircraft orders and deliveries for Sep-2025:
- Gross orders: 10;
- Deliveries: 73 aircraft to 41 customers;
- Aer Lingus: Two A321neos;
- Aegean Airlines: One A321neo;
- AerCap: Two A321neos (Etihad Airways);
- Air Arabia: One A320neo;
- Air Canada: One A220-300;
- Air China: One A319neo and two A321neos;
- Air Côte d'Ivoire: One A330-900;
- Air France: One A220-300;
- Air Lease: One A220-100 (Croatia Airlines);
- AirAsia: One A321neo;
- Avolon: One A320neo (JetSMART Chile);
- Azorra: One A220-300 (Air Niugini) and one A220-300 (Animawings);
- BOC Aviation: One A320neo (Condor Flugdienst) and one A320neo (Gulf Air);
- Breeze Airways: Two A220-300s;
- British Airways: Two A320neos;
- CALC: One A320neo (Sichuan Airlines);
- CDB Leasing: One A320neo (Azerbaijan Airlines);
- China Eastern Airlines: Three A321neos;
- China Southern Airlines: One A320neo and two A321neos;
- CIT Leasing: One A330-900 (Malaysia Airlines);
- Delta Air Lines: Four A321neos and two A330-900s;
- flynas: One A320neo;
- Frontier Airlines: One A321neo;
- ICBC Leasing: One A320neo (Loong Air);
- IndiGo: Eight A321neos;
- Jet2.com: Three A321neos;
- JetBlue Airways: Two A220-300s;
- Korean Air: One A321neo;
- Macquarie AirFinance: One A320neo (SAS);
- NAS Aviation Services: Two A321neos (Qatar Airways);
- Pegasus Airlines: One A321neo;
- Qantas Airways: One A321neo (Jetstar Airways);
- Saudia: Two A320neos (flyadeal);
- Shenzhen Airlines: Two A320neos;
- SMBC Aviation Capital: One A320neo (SKY express);
- TAP Air Portugal: One A320neo;
- Turkish Airlines: One A350-900;
- United Airlines: Two A321neos;
- Viva Aerobus: One A320neo;
- Volaris: One A321neo;
- Wizz Air: Two A321neos. [more - original PR]
Background ✨
Airbus recorded 99 gross orders and 61 deliveries to 39 customers in Aug-2025, with Avolon placing a significant order for 75 A321neos and 15 A330-900s, while IndiGo, Delta Air Lines, and China-based carriers also took multiple deliveries. This followed 67 deliveries in Jul-2025 and 62 in Jun-2025, with gross orders fluctuating month to month, including a peak of 203 orders in Jun-20251 2 3.