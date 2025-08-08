8-Aug-2025 10:52 AM
Airbus reports seven commercial aircraft orders and 67 deliveries for Jul-2025
Airbus reported (07-Aug-2025) the following commercial aircraft orders and deliveries for Jul-2025:
- Deliveries: 67 aircraft to 41 customers;
- Aer Lingus: One A320neo;
- Air France: One A220-300 and one A350-900;
- All Nippon Airways: One A320neo (Peach);
- American Airlines: One A321neo;
- Aviation Capital Group: One A321neo (Sunclass Airlines);
- Avolon: One A320neo (Royal Jordanian) and one A321neo (Jet2.com);
- BOCOM Leasing: One A320neo (Spring Airlines);
- Breeze Airways: One A220-300;
- CALC: One A321neo (United Airlines);
- CDB Leasing: One A321neo (My Freighter);
- Cebu Pacific: One A330-900;
- China Express Airlines: One A320neo (Huaxia Airlines);
- China Eastern Airlines: One A321neo;
- China Southern Airlines: Three A320neos and two A321neos;
- Delta Air Lines: Two A321neos and one A330-900;
- Emirates: One A350-900;
- Etihad Airways: One A350-1000;
- Frontier Airlines: One A321neo;
- Gulf Air: One A320neo;
- Iberia: One A350-900;
- ICBC Leasing: One A320neo (Tigerair Taiwan);
- IndiGo: Three A321neos;
- Japan Airlines: One A350-1000;
- Jet2.com: Three A321neos;
- JetBlue Airways: Three A220-300s;
- KLM Royal Dutch Airlines: One A321neo;
- Kuwait Airways: One A321neo;
- Lufthansa: One A320neo (Lufthansa City Airlines);
- Macquarie AirFinance: One A320neo (flyadeal);
- NAS Aviation Services: One A321neo (Etihad Airways) and one A321neo (Sun PhuQuoc Airways);
- Pegasus Airlines: Three A321neos;
- Qantas Airways: One A320neo (Jetstar Airways);
- Saudia: One A321neo;
- Scoot: One A320neo;
- Shenzhen Airlines: One A320neo;
- SMBC Aviation Capital: One A320neo (Royal Jordanian), one A320neo (StarFlyer), one A321neo (Air New Zealand), one A321neo (SalamAir) and one A321neo (Transavia);
- Transavia: One A321neo;
- Turkish Airlines: One A350-900;
- United Airlines: Three A321neos;
- Volaris: Two A320neos;
- Wizz Air: Three A321neos;
- Gross orders: Seven;
- Condor: Four A330-900s;
- Undisclosed customer: Three A321neos. [more - original PR]