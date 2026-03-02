2-Mar-2026 12:40 PM
Eastern and Nordic carriers suspend Middle East services
Aeroflot, airBaltic, Belavia, Centrum Air, Enter Air, Finnair, LOT Polish Airlines, Pegasus Airlines, S7 Airlines, Turkish Airlines, Turkmenistan Airlines, Ural Airlines, Utair Aviation and Wizz Air, via their official websites and social media accounts, confirmed (28-Feb/01-Mar-2026) the following updates for Middle East services as of 01-Mar-2026:
- Aeroflot: Abu Dhabi and Dubai services suspended until 03-Mar-2026;
- airBaltic: Dubai services suspended until 03-Mar-2026;
- Air Astana: Dubai, Jeddah, Madinah, and Doha services suspended until 03-Mar-2026;
- Belavia: Dubai service suspended;
- Centrum Air: Jeddah and Madinah services will be operated exclusively for the purpose of evacuating passengers;
- Enter Air: Tel Aviv and Middle East region services suspended. Ras al Khaimah, Salalah and Goa Manohar services suspended until 01-Mar-2026;
- Finnair: Doha and Dubai services suspended from 28-Feb-2026 to 06-Mar-2026;
- LOT Polish Airlines: Tel Aviv services suspended;
- Pegasus Airlines: Bahrain, Kuwait, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia and UAE services suspended on 28-Feb-2026, Egypt services except Cairo service suspended until 02-Mar-2026, Iran, Iraq, Jordan and Lebanon services suspended until 02-Mar-2026;
- S7 Airlines: Dubai services suspended on 01-Mar-2026;
- Turkish Airlines: Bahrain, Kuwait, UAE, Oman and Qatar services suspended until 28-Feb-2026 and Iran, Iraq, Jordan, Lebanon and Syria services suspended until 02-Mar-2026;
- Turkmenistan Airlines: Ashgabat-Dubai and Ashgabat-Jeddah services suspended from 02-Mar-2026 to 04-Mar-2026;
- Ural Airlines: Dubai World Central services suspended on 01/02-Mar-2026;
- Utair Aviation: Dubai services suspended;
- Wizz Air: Abu Dhabi, Amman, Dubai, Israel and Saudi Arabia suspended until 07-Mar-2026;
[more - original PR - airBaltic] [more - original PR - Pegasus Airlines] [more - original PR - Turkmenistan Airlines] [more - original PR - Centrum Air] [more - original PR - Belavia] [more - original PR - Air Astana]