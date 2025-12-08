8-Dec-2025 11:35 AM
Airbus reports 75 orders and 72 deliveries for Nov-2025
Airbus reported (05-Dec-2025) the following commercial aircraft orders and deliveries for Nov-2025:
- Gross orders: 75;
- Air China Cargo: Six A350Fs;
- Etihad Airways: Six A330-900s;
- IndiGo: 30 A350-900s;
- Silk Way West Airlines: Two A350Fs;
- Undisclosed: 13 A320neos and seven A321neos;
- Undisclosed: Two A320neos and eight A350-1000s;
- Private customer: One A320neo;
- Deliveries: 72 deliveries to 42 customers;
- Accipiter: Two A320neos (LATAM Airlines Group);
- AerCap: Two A321neos (Etihad Airways) and two A321neos (Qatar Airways);
- Air Algerie: One A330-900;
- Air Arabia: One A320neo;
- Air Canada: One A220-300;
- Air China: One A319neo and two A321neos;
- Air France: Two A220-300s and one A350-900;
- AirAsia: One A321neo;
- All Nippon Airways: One A320neo (Peach);
- avianca: One A320neo;
- Aviation Capital Group: One A220-300 (ITA Airways);
- Avolon: One A320neo (Hainan Airlines) and one A330-900 (Malaysia Airlines);
- BOCOM Leasing: Two A320neos (China Southern Airlines) and one A321neo (Turkish Airlines);
- Breeze Airways: Two A220-300s;
- CALC: One A320neo (China Southern Airlines) and one A321neo (United Airlines);
- Cathay Pacific: One A321neo (HK Express);
- Cebu Pacific: One A320neo;
- China Eastern Airlines: Two A321neos;
- China Southern Airlines: One A320neo;
- Delta Air Lines: One A220-300 and one A350-900;
- Frontier Airlines: Two A320neos and one A321neo;
- Iberia: Two A321neos;
- ICBC Leasing: One A321neo (Jet2.com);
- IndiGo: One A320neo and two A321neos;
- ITA Airways: One A330-900;
- JetBlue Airways: One A220-300;
- JetSMART Chile: One A321neo;
- KLM Royal Dutch Airlines: One A321neo;
- Korean Air: One A321neo;
- Lufthansa: One A320neo (Lufthansa City Airlines);
- Macquarie AirFinance: One A220-300 (airBaltic);
- NAS Aviation Services: One A321neo (Etihad Airways) and one A321neo (Qatar Airways);
- Private customer: A330-800;
- Qantas Airways: One A220-300 (National Jet Systems);
- Qatar Airways: Two A350-1000s;
- SMBC Aviation Capital: One A321neo (Turkish Airlines);
- Shenzhen Airlines: One A320neo and one A321neo;
- Turkish Airlines: One A321neo;
- United Airlines: Four A321neos;
- VietJet Air: One A321neo;
- Volaris: One A320neo;
- Wizz Air: Two A321neos and two A321neos (JetSMART Chile);
- Xiamen Airlines: One A320neo. [more - original PR] [more - Aviation Week]