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    9-Nov-2026 1:11 PM

    Airbus reports 202 commercial aircraft orders and 74 deliveries for Oct-2026

    Airbus reported (06-Nov-2026) the following commercial aircraft orders and deliveries for Oct-2026:

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