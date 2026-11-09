9-Nov-2026 1:11 PM
Airbus reports 202 commercial aircraft orders and 74 deliveries for Oct-2026
Airbus reported (06-Nov-2026) the following commercial aircraft orders and deliveries for Oct-2026:
- Gross orders: 202 aircraft;
- Atlantic Airways: Two A320neos
- Aviation Capital Group: 40 A320neos and 35 A321neos;
- Avolon: 23 A320neos and 52 A321neos;
- Biman Bangladesh Airlines: Six A321neos and four A350-900s;
- CIT Leasing: 35 A330-900s;
- Undisclosed: Five A321neos;
- Deliveries: 74 aircraft to 45 customers;
- AerCap: One A321neo (Thai Airways);
- Air Algerie: One A330-900;
- Air Arabia: One A320neo;
- Air Canada: One A220-300;
- Air China: One A319neo;
- Air France: One A220-300;
- American Airlines: Four A321neos;
- Avolon: One A321neo (Air Astana);
- Azorra: One A220-300 (TAAG Angola Airlines);
- BOCOM Leasing: One A320neo (Turkish Airlines);
- Breeze Airways: One A220-300;
- CALC: One A321neo (Thai Airways);
- Cathay Pacific: One A321neo;
- Cebu Pacific: One A330-900;
- Chengdu Airlines: One A320neo;
- China Airlines: Two A321neos;
- China Eastern Airlines: One A320neo;
- China Southern Airlines: Two A321neos;
- DAE Aviation Group: Two A320neos (Etihad Airways);
- Delta Air Lines: Two A220-300s and one A321neo;
- Emirates: Two A350-900s;
- Etihad Airways: One A350-1000;
- Frontier Airlines: One A321neo;
- ICBC Leasing: One A320neo (Loong Air), one A321neo (China Eastern) and two A321neos (Jetstar Japan);
- IndiGo: Two A320neos and five A321neos;
- ITA Airways: One A330-900;
- Jazeera Airways: One A320neo;
- JetBlue Airways: Three A220-300s;
- JetSMART (Chile): Three A320neos;
- KLM Royal Dutch Airlines: One A321neo and one A350-900;
- LATAM Airlines Group: One A321neo;
- Loong Air: One A320neo;
- NAS Aviation Services: One A321neo (Etihad Airways);
- Pegasus Airlines: One A321neo;
- Saudia: Two A321neos;
- Shenzhen Airlines: One A321neo;
- Sichuan Airlines: One A321neo;
- SMBC Aviation Capital: Two A321neos (Air Canada) and two A321neos (Delta Air Lines);
- STARLUX Airlines: Two A350-1000s;
- Transavia: One A321neo;
- United Airlines: Two A321neos;
- Virgin Atlantic Airways: One A330-900;
- Viva: One A321neo;
- Volaris: One A320neo;
- Wizz Air: One A321neo. [more - original PR] [more - Aviation Week]