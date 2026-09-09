9-Sep-2026 10:35 AM
Boeing reports 15 commercial aircraft orders and 49 deliveries for Aug-2026
Boeing reported (09-Sep-2026) the following commercial aircraft orders and deliveries for Aug-2026:
- Gross orders: 15 aircraft;
- Deliveries: 49 aircraft;
- AerCap: Five 737 MAXs and one 787-9;
- Air India: One 787-9;
- Akasa Air: Three 737 MAXs;
- All Nippon Airways: One 787-10;
- Aviation Capital Group: Two 737 MAXs;
- BOC Aviation: One 737 MAX;
- CDB Leasing: Two 737 MAXs;
- Dubai Aerospace Enterprise: Two 737 MAXs;
- Emirates: One 777F;
- flydubai: One 737 MAX;
- Lufthansa: One 787-9;
- Luxair: One 737 MAX;
- Minsheng Financial Leasing: One 737 MAX;
- National Airlines: One 777F;
- Southwest Airlines: Nine 737 MAXs;
- United Airlines: Eight 737 MAXs;
- UPS: Two 767-300Fs;
- VietJet Air: Four 737 MAXs;
- Virgin Australia: Two 737 MAXs.