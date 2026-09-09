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    9-Sep-2026 10:35 AM

    Boeing reports 15 commercial aircraft orders and 49 deliveries for Aug-2026

    Boeing reported (09-Sep-2026) the following commercial aircraft orders and deliveries for Aug-2026:

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