13-May-2026 10:41 AM
Boeing reports 136 commercial aircraft orders and 44 deliveries in Apr-2026
Boeing, via its official website, reported (13-May-2026) the following commercial aircraft orders and deliveries for Apr-2026:
- Gross orders: 136 aircraft;
- Biman Bangladesh Airlines: Four 737 MAXs, two 787-9s and eight 787-10s;
- El Al: Five 787-9s and one 787-10;
- Ethiopian Airlines Group: Six 787-9s;
- TUI Travel Aviation Finance: One 737 MAX;
- Unidentified customer(s): 52 737 MAXs, 28 777Xs, four 787-9s and 25 787-10s;
- Deliveries: 44 aircraft;
- AerCap: Two 737 MAXs and three 787-9s;
- Air India: One 737 MAX;
- Air Lease (Sumisho Air Lease): One 737 MAX;
- Akasa Air: One 737 MAX;
- Alaska Airlines: One 737 MAX;
- American Airlines: Four 737 MAXs;
- Aviation Capital Group: Two 737 MAXs;
- Avolon Aerospace Leasing: Three 737 MAXs;
- CDB Leasing: Six 737 MAXs;
- Copa Airlines: One 737 MAX;
- Emirates: Two 777Fs;
- FedEx Express: One 767-300F;
- Jackson Square Aviation: Two 737 MAXs;
- Korean Air: One 787-10;
- Lufthansa: One 787-9;
- National Airlines: One 777F;
- Norwegian Air: One 737 MAX;
- Qatar Airways: One 787-9;
- Singapore Airlines: One 737 MAX;
- Southwest Airlines: One 737 MAX;
- TUI Travel Aviation Finance: One 737 MAX;
- United Airlines: Six 737 MAXs.