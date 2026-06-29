29-Jun-2026 10:49 AM
Riyadh Air commences Riyadh-Cairo service
Riyadh Air commenced (25-Jun-2026) daily Riyadh-Cairo International service with Boeing 787-9 equipment on 25-Jun-2026. The airline plans to increase frequency to twice daily, commencing 29-Jun-2026. Saudia, flynas and flyadeal also operate the route, according to OAG. [more - original PR]
Background ✨
Riyadh Air launched scheduled international operations with daily Riyadh-London Heathrow on 10-Jun-2026 using Boeing 787 equipment, after taking delivery of its first three 787-9s.1 2 It also commenced twice daily Riyadh-Jeddah on 14-Jun-2026 and daily Riyadh-Dubai on 18-Jun-2026, with plans to raise Riyadh-Jeddah to four times daily from 02-Jul-2026.3 4