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    29-Jun-2026 10:49 AM

    Riyadh Air commences Riyadh-Cairo service

    Riyadh Air commenced (25-Jun-2026) daily Riyadh-Cairo International service with Boeing 787-9 equipment on 25-Jun-2026. The airline plans to increase frequency to twice daily, commencing 29-Jun-2026. Saudia, flynas and flyadeal also operate the route, according to OAG. [more - original PR]

    Background

    Riyadh Air launched scheduled international operations with daily Riyadh-London Heathrow on 10-Jun-2026 using Boeing 787 equipment, after taking delivery of its first three 787-9s.1 2 It also commenced twice daily Riyadh-Jeddah on 14-Jun-2026 and daily Riyadh-Dubai on 18-Jun-2026, with plans to raise Riyadh-Jeddah to four times daily from 02-Jul-2026.3 4

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