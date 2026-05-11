11-May-2026 3:59 PM
Doha Hamad International Airport: Three airlines resuming services to Doha
Doha Hamad International Airport, via its official Twitter account, announced (11-May-2026) the following additional airlines resumed or plan to resume service to the airport:
- Saudia: 05-May-2026;
- Kuwait Airways: 07-May-2026;
- Malaysia Airlines: 02-Jul-2026.
Background ✨
Qatar Civil Aviation Authority announced the gradual resumption of international carrier operations to Qatar via Doha Hamad International Airport.1 Doha Hamad's Twitter updates also listed multiple airline restarts from 21-Apr-2026, including flydubai, Air Arabia, Oman Air, EgyptAir and Ethiopian Airlines, plus Royal Air Maroc from 01-Jul-2026.2 Malaysia Airlines separately scheduled Doha's return from 02-Jul-2026 with daily service, with remaining frequencies suspended until 24-Oct-2026.3