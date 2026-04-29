Doha Hamad International Airport: 17 airlines resuming services to/from Doha
Doha Hamad International Airport, via its official Twitter account, announced (26-Apr-2026) the following airlines resumed or plan to resume services to/from Doha Hamad International Airport:
- 21-Apr-2026: flydubai;
- 22-Apr-2026: Air Arabia;
- 23-Apr-2026:
- Oman Air;
- Tarco Aviation;
- US-Bangla Airlines;
- Royal Jordanian;
- 01-May-2026: Gulf Air;
- 04-May-2026: Ethiopian Airlines;
- 16-May-2026: Kam Air;
- 01-Jul-2026: Royal Air Maroc.