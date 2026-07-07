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    7-Jul-2026 10:42 AM

    AirBorneo to commence Kuching services to Kuala Lumpur and Singapore

    AirBorneo scheduled to commence daily Kuching-Kuala Lumpur service from 20-Jul-2026 and daily Kuching-Singapore service on 27-Jul-2026 with Boeing 737-800 aircraft, according to OAG and the CAPA Route Capacity Analyser. Malaysia Airlines, AirAsia X, AirAsia, Firefly and Batik Air (Malaysia) also operate Kuching-Kuala Lumpur service and Scoot and AirAsia also operate Kuching-Singapore service, according to OAG.

    Background

    Batik Air Malaysia scheduled expanded Sarawak connectivity in 2025, launching daily Kuala Lumpur Subang-Kuching on 28-Jul-2025 and Kota Kinabalu-Kuching on 15-Dec-2025, both with Boeing 737-800s.1 2 Batik Air Malaysia also scheduled a new international service from Kuching, planning twice weekly Kuching-Guangzhou from 10-Mar-2026 with 737-800 equipment.3

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