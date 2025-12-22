22-Dec-2025 1:38 PM
Qantas applies to permit Finnair and IndiGo codeshare on Jetstar services to Indonesia
Australia's International Air Services Commission, via its official website, announced (19-Dec-2025) it received an application from Qantas Airways seeking to permit Finnair and IndiGo to codeshare on Jetstar Airways' services to Indonesia.
Background ✨
Qantas previously sought approval for Finnair to codeshare on Jetstar Airways' Melbourne-Bali service and beyond to Singapore, as well as for IndiGo to codeshare on Jetstar services to Indonesia, New Zealand, Singapore and Thailand1 2. It also applied for KLM Royal Dutch Airlines and Emirates Airline to codeshare on Jetstar's Indonesia services, with submissions accepted until 18-Nov-20253.