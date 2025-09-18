Loading
Malaysia Airlines and Qantas enter new codeshare partnership

Malaysia Airlines (MAS) and Qantas Airways entered (17-Sep-2025) a new codeshare partnership, under which Malaysia Airlines will place its 'MH' code on 18 Qantas operated services across Australia, enabling connections to cities such as Canberra, Darwin, Hobart and Launceston. Qantas will place its 'QF' code on MAS services from Kuala Lumpur to Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth and Sydney, and services to Singapore and destinations in Malaysia such as Kota Kinabalu, Kuching, Langkawi and Penang. Malaysia Airlines plans to increase frequency to Melbourne and Sydney in Oct-2025, resume services to Brisbane in Nov-2025, increase Perth frequency in Dec-2025 and increase Adelaide frequency in Feb-2026. Qantas and Malaysia Airlines and are both members of oneworld. [more - original PR]

