    29-May-2026 5:00 PM

    JSX completes test for Electra.aero's EL9 aircraft, continues trials for ATR 42-600

    JSX CEO Alex Wilcox confirmed (28-May-2026) the carrier completed a test flight for Electra.aero's nine passenger hybrid-electric EL9 aircraft in Charleston, noting: "I've tried it, I am pretty excited about it". The flight was conducted in Electra's two seat demonstrator prototype at the CAPA Airline Leader Summit Americas. Electra expects to certify its ultra-short takeoff and landing aircraft in late 2029 or 2030. JSX is also continuing trials for its ATR 42-600 aircraft. The carrier operates two ATR 42-600s and expects to receive additional aircraft in early Jun/Jul-2026. [more - Aviation Week]

