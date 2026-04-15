15-Apr-2026 10:25 AM
Boeing reports 27 commercial aircraft orders and 44 deliveries for Mar-2026
Boeing, via its official website, reported (14-Apr-2026) the following commercial aircraft orders and deliveries for Mar-2026:
- Gross orders: 27 aircraft;
- Deliveries: 44 aircraft;
- AerCap: One 737 MAX;
- Air India: One 737 MAX;
- Air Lease: One 737 MAX;
- Akasa Air: Two 737 MAXs;
- American Airlines: Three 737 MAXs;
- Arajet: One 737 MAX;
- Aviation Capital Group: One 737 MAX;
- Bank of Communications Leasing: One 737 MAX;
- BOC Aviation: Two 737 MAXs;
- Copa Airlines: One 737 MAX;
- Dubai Aerospace Enterprise: One 737 MAX;
- Emirates: Two 777Fs;
- EVA Air: One 787-9;
- JEJU air: One 737 MAX;
- Korean Air: One 737 MAX and one 787-10;
- Lufthansa: Two 787-9s;
- Macquarie Airfinance: One 737 MAX;
- MSC Air Cargo: One 777F;
- Phoenix Aviation Capital: One 737 MAX;
- Southwest Airlines: Five 737 MAXs;
- TUI Travel Aviation Finance: One 737 MAX;
- United Airlines: Eight 737 MAXs and three 787-9s;
- UPS: One 767-300F.