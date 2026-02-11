11-Feb-2026 11:40 AM
Boeing reports 107 commercial aircraft orders and 45 deliveries for Jan-2026
Boeing, via its official website, reported (10-Feb-2026) the following commercial aircraft orders and deliveries for Jan-2026:
- Gross orders: 107 aircraft;
- Air India: 20 737 MAXs;
- Aviation Capital Group: 50 737 MAXs;
- Delta Air Lines: 30 787-10s;
- EVA Air: Four 787-9s;
- TUI Travel Aviation Finance: One 737 MAX;
- Unidentified customer(s): Two 737 MAXs;
- Deliveries: 45 aircraft;
- AerCap: Two 737 MAXs;
- Air France-KLM Group: One 787-10;
- Air India: One 787-9;
- Air Lease: Three 737 MAXs and one 787-10;
- Akasa Air: Two 737 MAXs;
- American Airlines: Four 737 MAXs;
- Aviation Capital Group: Two 737 MAXs;
- Avolon Aerospace Leasing: One 737 MAX;
- CDB Leasing: One 737 MAX;
- Copa Airlines: One 737 MAX;
- Dubai Aerospace Enterprise: Two 737 MAXs;
- Korean Air: One 737 MAX;
- Lufthansa: One 787-9;
- Macquarie AirFinance Holdings: Two 737 MAXs;
- MSC Air Cargo: One 777F;
- Oman Air: One 737 MAX;
- Silk Way West Airlines: One 777F;
- Singapore Airlines: One 787-10;
- Southwest Airlines: One 737 MAX;
- SunExpress: Four 737 MAXs;
- TUI Travel: Three 737 MAXs;
- Turkish Airlines: One 777F;
- United Airlines: Six 737 MAXs;
- VietJet Air: One 737 MAX.