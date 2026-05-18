    18-May-2026 4:27 PM

    WestJet resumes Toronto Pearson-Glasgow service

    Glasgow Airport announced (16-May-2026) WestJet resumed four times weekly Toronto Pearson-Glasgow service with Boeing 737 MAX aircraft. Air Transat also operates the route, according to OAG. [more - original PR]

    Background

    WestJet previously flagged Toronto Pearson-Glasgow among a batch of new Toronto routes for 2026, alongside planned launches to Cardiff and Ponta Delgada, and a proposed Medellín service subject to government approval.1 Glasgow Airport also confirmed United Airlines returned to the market with a daily seasonal New York Newark-Glasgow service from 08-May-2026 to 24-Oct-2026, operated by Boeing 737 MAX 8s.2

