PIA appoints new CEO

Pakistan International Airlines (PIA), via its official LinkedIn account, announced (02-Nov-2026) it appointed Adrian Hamilton-Manns as CEO, effective immediately. Mr Hamilton-Manns previously served as SalamAir CEO, effective Jul-2024 until Oct-2026, FlyArystan CEO, effective Apr-2020 until Jul-2024 and flyafrica.com CEO, effective 2012 until 2016. He replaces Muhammad Amir Hayat as PIA CEO. [more - Aviation Week]