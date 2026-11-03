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    3-Nov-2026 12:13 PM

    PIA appoints new CEO

    Pakistan International Airlines (PIA), via its official LinkedIn account, announced (02-Nov-2026) it appointed Adrian Hamilton-Manns as CEO, effective immediately. Mr Hamilton-Manns previously served as SalamAir CEO, effective Jul-2024 until Oct-2026, FlyArystan CEO, effective Apr-2020 until Jul-2024 and flyafrica.com CEO, effective 2012 until 2016. He replaces Muhammad Amir Hayat as PIA CEO. [more - Aviation Week]

    Background

    Pakistan's Government formally transferred ownership and management of PIA to a consortium led by Arif Habib Limited, and it appointed Anwar Ali Hyder as chairman, after the consortium had been selected as winning bidder in Dec-2025 for a 51% to 100% stake1. SalamAir appointed Yaqoob bin Saif bin Hamoud Al Kiyumi as CEO effective 01-Oct-2026, replacing Adrian Hamilton-Manns2.

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