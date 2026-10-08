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    8-Oct-2026 12:19 PM

    Philippine Airlines to deploy A350-1000 on Manila-Los Angeles service from Dec-2026

    Philippine Airlines, via its official Instagram account, announced (07-Oct-2026) plans to deploy A350-1000 aircraft on daily Manila-Los Angeles service from Dec-2026.

    Background

    Philippine Airlines received its fourth 382-seat A350-1000 in Manila on 02-Sep-2026, part of a nine-aircraft order placed in 2023.1 It earlier inducted its third A350-1000 and scheduled it on Manila-San Francisco from 05-Aug-2026, stepping up to daily in Sep-2026, while also disclosing an additional order for nine more A350-1000s in Jul-2026.2 Delta Air Lines planned Los Angeles-Manila flights from 28-Mar-2027, increasing to daily from 07-Jun-2027.3

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