8-Oct-2026 12:19 PM
Philippine Airlines to deploy A350-1000 on Manila-Los Angeles service from Dec-2026
Philippine Airlines, via its official Instagram account, announced (07-Oct-2026) plans to deploy A350-1000 aircraft on daily Manila-Los Angeles service from Dec-2026.
Background ✨
Philippine Airlines received its fourth 382-seat A350-1000 in Manila on 02-Sep-2026, part of a nine-aircraft order placed in 2023.1 It earlier inducted its third A350-1000 and scheduled it on Manila-San Francisco from 05-Aug-2026, stepping up to daily in Sep-2026, while also disclosing an additional order for nine more A350-1000s in Jul-2026.2 Delta Air Lines planned Los Angeles-Manila flights from 28-Mar-2027, increasing to daily from 07-Jun-2027.3