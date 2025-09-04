4-Sep-2025 3:20 PM
Indonesia introduces arrival card through All Indonesia app for international passengers
InJourney Airports announced (04-Sep-2025) all international passengers arriving at Jakarta Soekarno-Hatta International Airport, Bali Denpasar Ngurah Rai Airport and Surabaya Juanda Airport are now required to fill out an arrival card through the All Indonesia application. Completing the arrival card can be done three days before departure to Indonesia. [more - original PR - Indonesian]
Background ✨
Jakarta Soekarno-Hatta International Airport, Bali Denpasar Ngurah Rai Airport and Surabaya Juanda Airport were the busiest in the InJourney Airports network during the Eid holiday in Mar-2025, handling a combined total of over 1.7 million passengers within five days1. These airports have seen consistently high passenger volumes during peak travel periods2.