Etihad and fastjet to enter interline, codeshare and loyalty partnership

fastjet Zimbabwe corporate affairs manager Nunurai Ndawana said it planned to increase Victoria Falls-Johannesburg frequency from 18-Apr-2026, adding a daily additional frequency from 28-Apr-2026, with OAG showing the route already operated twice daily.1 fastjet Zimbabwe also partnered with WorldTicket by GO7, making its domestic and regional services bookable worldwide via the W2-365 platform.2 FlyNamibia and fastjet Zimbabwe entered a partnership from 01-Nov-2025 to connect via Victoria Falls Airport, coordinating schedules and supporting FlyNamibia’s planned Windhoek-Victoria Falls frequency increase to six times weekly in Apr-2026.3