Etihad and fastjet to enter interline, codeshare and loyalty partnership
Etihad Airways and fastjet Zimbabwe signed (07-Jul-2026) a MoU to establish an interline partnership, codeshare agreement and frequent flyer partnership, effective for sales from 24-Aug-2026. The agreement enables Etihad customers to book onward travel to Harare, Bulawayo, Victoria Falls and Johannesburg on a single ticket. Etihad plans to commence Abu Dhabi-Harare service on 24-Mar-2027. [more - original PR]
Background ✨
fastjet Zimbabwe corporate affairs manager Nunurai Ndawana said it planned to increase Victoria Falls-Johannesburg frequency from 18-Apr-2026, adding a daily additional frequency from 28-Apr-2026, with OAG showing the route already operated twice daily.1 fastjet Zimbabwe also partnered with WorldTicket by GO7, making its domestic and regional services bookable worldwide via the W2-365 platform.2 FlyNamibia and fastjet Zimbabwe entered a partnership from 01-Nov-2025 to connect via Victoria Falls Airport, coordinating schedules and supporting FlyNamibia’s planned Windhoek-Victoria Falls frequency increase to six times weekly in Apr-2026.3