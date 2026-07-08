    Loading
    8-Jul-2026 11:53 AM

    Etihad and fastjet to enter interline, codeshare and loyalty partnership

    Etihad Airways and fastjet Zimbabwe signed (07-Jul-2026) a MoU to establish an interline partnership, codeshare agreement and frequent flyer partnership, effective for sales from 24-Aug-2026. The agreement enables Etihad customers to book onward travel to Harare, Bulawayo, Victoria Falls and Johannesburg on a single ticket. Etihad plans to commence Abu Dhabi-Harare service on 24-Mar-2027. [more - original PR]

    Background

    fastjet Zimbabwe corporate affairs manager Nunurai Ndawana said it planned to increase Victoria Falls-Johannesburg frequency from 18-Apr-2026, adding a daily additional frequency from 28-Apr-2026, with OAG showing the route already operated twice daily.1 fastjet Zimbabwe also partnered with WorldTicket by GO7, making its domestic and regional services bookable worldwide via the W2-365 platform.2 FlyNamibia and fastjet Zimbabwe entered a partnership from 01-Nov-2025 to connect via Victoria Falls Airport, coordinating schedules and supporting FlyNamibia’s planned Windhoek-Victoria Falls frequency increase to six times weekly in Apr-2026.3

    Want More News Like This?

    CAPA Membership provides access to all news and analysis on the site, along with access to many areas of our comprehensive databases and toolsets.
    Find Out More