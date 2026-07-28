Emirates Skywards enables European rail bookings using miles
Emirates Skywards launched (27-Jul-2026) Skywards Rail, enabling members to use miles to purchase rail tickets in Europe. The product covers more than 40 rail operators in 12 countries serving more than 12,000 European destinations. [more - original PR]
Background ✨
Emirates Skywards partnered with Jet2.com, enabling members to earn and redeem miles for flight rewards across more than 75 destinations, and highlighted that Skywards worked with 20 airline partners including United Airlines, Air Canada, TAP Air Portugal and Qantas Airways on UK services to global destinations1. SkyTeam and Eurostar extended their MoU to 30-Jun-2026 for an air-rail partnership intended to allow combined flight-and-rail itineraries in a single reservation, after an originally planned 1H2025 launch2. Emirates Skywards also expanded redemption options on flydubai, allowing classic rewards across all cabins from 5000 miles3.