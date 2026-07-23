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    23-Jul-2026 9:26 AM

    Cathay Pacific pax up 12% in Jun-2026

    Cathay Pacific Group reported (22-Jul-2026) the following traffic highlights for Cathay Pacific for Jun-2026:

    • Passengers: 2.6 million, +12.3% year-on-year;
    • RPK: +8.2%;
    • ASK: +6.0%;
    • Passenger load factor: 87.4%, +1.8pp;
    • Number of flights: 10,177, +8.4%. [more - original PR]

    Background

    Cathay Pacific's passenger growth remained strong through 2Q2026, with May-2026 traffic at 2.7 million passengers (+16.8% YoY) and an 86.8% load factor on ASKs up 10.4%.1 In Apr-2026 it carried 2.8 million passengers (+16.5% YoY) with an 88.2% load factor, following Mar-2026's peak 92.2% load factor on RPKs up 21.9%.2 3 HK Express traffic softened in Jun-2026, with passengers down 3.8% YoY and flights down 10.2%, despite a higher 75.5% load factor.4

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