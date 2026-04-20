Cathay Pacific pax up 24.5% to 2.8m in Mar-2026
Cathay Pacific Group reported (17-Apr-2026) the following traffic highlights for Cathay Pacific for Mar-2026:
- Passengers: 2.8 million, +24.5% year-on-year;
- RPK: +21.9%;
- ASK: +9.3%;
- Passenger load factor: 92.2%, +9.5pp;
- Number of flights: 10,602, +8.9%. [more - original PR]
Background ✨
Cathay Pacific’s passenger volumes rose through early 2026, with Feb-2026 carrying 2.6 million passengers (+24.3% YoY) and achieving an 85.6% load factor, up 2.7pp, on 9936 flights (+14.8%).1 Jan-2026 traffic totalled 2.6 million passengers (+11.5% YoY) with an 84.9% load factor, down 1.5pp, across 10,744 flights (+11.1%).2