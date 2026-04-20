    Loading
    20-Apr-2026 11:18 AM

    Cathay Pacific pax up 24.5% to 2.8m in Mar-2026

    Cathay Pacific Group reported (17-Apr-2026) the following traffic highlights for Cathay Pacific for Mar-2026:

    • Passengers: 2.8 million, +24.5% year-on-year;
    • RPK: +21.9%;
    • ASK: +9.3%;
    • Passenger load factor: 92.2%, +9.5pp;
    • Number of flights: 10,602, +8.9%. [more - original PR]

    Background ✨

    Cathay Pacific’s passenger volumes rose through early 2026, with Feb-2026 carrying 2.6 million passengers (+24.3% YoY) and achieving an 85.6% load factor, up 2.7pp, on 9936 flights (+14.8%).1 Jan-2026 traffic totalled 2.6 million passengers (+11.5% YoY) with an 84.9% load factor, down 1.5pp, across 10,744 flights (+11.1%).2

    Want More News Like This?

    CAPA Membership provides access to all news and analysis on the site, along with access to many areas of our comprehensive databases and toolsets.
    Find Out More