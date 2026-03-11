Loading
AirAsia MOVE app to introduce 'carbon emissions per seat' feature

AirAsia X Group announced (10-Mar-2026) the AirAsia MOVE app is introducing a 'carbon emissions per seat' feature based on actual flight data. [more - original PR - Chinese]

Background ✨

AirAsia MOVE’s flights segment grew in 4Q2025, with flight transactions (ex-B2B) up 12% quarter-on-quarter and gross booking value up 28%, supported by higher average spend and ancillary attach rates it said were 23% above peer OTAs.1 AirAsia MOVE also broadened airline content, adding partners including Air Arabia, Ethiopian Airlines, VietJet Air, Garuda Indonesia and IndiGo, taking direct airline partnerships to more than 70.2 3 1

