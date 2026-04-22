    Loading
    22-Apr-2026 1:40 PM

    Air France and KLM operate additional frequencies to destinations in Asia and Africa in Apr/May-2026

    Air France-KLM announced (21-Apr-2026) Air France plans to operate additional frequencies from Paris Charles de Gaulle Airport to the following destinations:

    • Bangkok: Six additional frequencies on 21-Apr-2026, 23-Apr-2026, 27-Apr-2026, 29-Apr-2026, 04-May-2026 and 07-May-2026;
    • Tokyo Haneda: Five additional frequencies on 16-May-2026, 21-May-2026, 23-May-2026, 28-May-2026 and 30-May-2026;
    • Mumbai: Two additional frequencies on 07-May-2026 and 16-May-2026;
    • Delhi: Four additional frequencies on 23-Apr-2026, 30-Apr-2026, 08-May-2026 and 14-May-2026;
    • Bengaluru: Two additional frequencies on 25-Apr-2026 and 01-May-2026;
    • Singapore: 10 additional frequencies on 21-Apr-2026, 25-Apr-2026, 28-Apr-2026, 02-May-2026, 09-May-2026, 12-May-2026, 19-May-2026, 22-May-2026, 26-May-2026 and 29-May-2026;
    • Nairobi: One additional frequency on 14-May-2026.

    KLM Royal Dutch Airlines plans to operate three additional weekly frequencies from Amsterdam to Bangkok from 12-May-2026 to 15-Jun-2026. [more - original PR]

    Background ✨

    Air France previously scheduled multiple ad hoc additional Paris CDG frequencies to Bangkok, Singapore, Delhi, Bengaluru, Tokyo Narita and Osaka Kansai across Mar-2026 and Apr-2026.1 2 3 KLM planned a broader winter 2025/26 capacity increase, including up to 10x weekly Amsterdam-Bangkok from mid Dec-2025 and a temporary rise on Amsterdam-Delhi to 10x weekly from 07-Jan-2026 to 01-Mar-2026.4 5

    Want More News Like This?

    CAPA Membership provides access to all news and analysis on the site, along with access to many areas of our comprehensive databases and toolsets.
    Find Out More