Air France and KLM operate additional frequencies to destinations in Asia and Africa in Apr/May-2026
Air France-KLM announced (21-Apr-2026) Air France plans to operate additional frequencies from Paris Charles de Gaulle Airport to the following destinations:
- Bangkok: Six additional frequencies on 21-Apr-2026, 23-Apr-2026, 27-Apr-2026, 29-Apr-2026, 04-May-2026 and 07-May-2026;
- Tokyo Haneda: Five additional frequencies on 16-May-2026, 21-May-2026, 23-May-2026, 28-May-2026 and 30-May-2026;
- Mumbai: Two additional frequencies on 07-May-2026 and 16-May-2026;
- Delhi: Four additional frequencies on 23-Apr-2026, 30-Apr-2026, 08-May-2026 and 14-May-2026;
- Bengaluru: Two additional frequencies on 25-Apr-2026 and 01-May-2026;
- Singapore: 10 additional frequencies on 21-Apr-2026, 25-Apr-2026, 28-Apr-2026, 02-May-2026, 09-May-2026, 12-May-2026, 19-May-2026, 22-May-2026, 26-May-2026 and 29-May-2026;
- Nairobi: One additional frequency on 14-May-2026.
KLM Royal Dutch Airlines plans to operate three additional weekly frequencies from Amsterdam to Bangkok from 12-May-2026 to 15-Jun-2026. [more - original PR]
Background ✨
Air France previously scheduled multiple ad hoc additional Paris CDG frequencies to Bangkok, Singapore, Delhi, Bengaluru, Tokyo Narita and Osaka Kansai across Mar-2026 and Apr-2026.1 2 3 KLM planned a broader winter 2025/26 capacity increase, including up to 10x weekly Amsterdam-Bangkok from mid Dec-2025 and a temporary rise on Amsterdam-Delhi to 10x weekly from 07-Jan-2026 to 01-Mar-2026.4 5