29-Jul-2026 12:25 PM
Virgin Australia GM sustainability: 'Fuel efficiency is a commercial and sustainability win'
Virgin Australia GM sustainability Fiona Walmsley, speaking at the CAPA Airline Leader Summit Australia Pacific, stated (29-Jul-2026) "Fuel efficiency is a commercial and sustainability win", adding: "We know sustainable aviation fuel works and its available but the economics are still challenged". Ms Walmsley noted Virgin Australia's near term practical actions include acquiring fuel efficient aircraft.