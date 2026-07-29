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    29-Jul-2026 12:25 PM

    Virgin Australia GM sustainability: 'Fuel efficiency is a commercial and sustainability win'

    Virgin Australia GM sustainability Fiona Walmsley, speaking at the CAPA Airline Leader Summit Australia Pacific, stated (29-Jul-2026) "Fuel efficiency is a commercial and sustainability win", adding: "We know sustainable aviation fuel works and its available but the economics are still challenged". Ms Walmsley noted Virgin Australia's near term practical actions include acquiring fuel efficient aircraft.

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