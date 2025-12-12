Loading
US DoT reports 86.1m airline pax in Sep-2025

US Department of Transportation (DoT) reported (11-Dec-2025) the following traffic highlights for all carriers for Sep-2025:

  • Passengers: 86.1 million, -1.6% year-on-year;
    • Domestic: 67.4 million, -0.9%;
    • International: 18.7 million, -4.2%;
  • RPM: -1.0%;
    • Domestic: -1.0%;
    • International: +5.1%;
  • ASM: +1.2%;
    • Domestic: -0.5%;
    • International: +2.9%;
  • Passenger load factor: 80.5%, -1.9pp;
    • Domestic: 81.0%, -0.5pp;
    • International: 80.0%, -3.2pp;
  • Number of flights: 790,726, -0.2%;

