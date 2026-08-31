TAP Air Portugal appoints new COO

TAP Air Portugal announced (30-Aug-2026) the appointment of José Eduardo Moreira as chief operating officer (COO), effective 01-Sep-2026. Mr Moreira previously served as general manager of maintenance and engineering, and succeeds Mário Chaves, who resigned from the role. TAP's board also includes chairman Carlos Nuno Alves de Oliveira, CEO Luis Manuel da Silva Rodrigues, Ana Teresa Cunha de Pinho Tavares Lehmann, João Pedro da Conceição Duarte, José Eduardo Russo Moreira, José Mario Cruz Henriquez, Maria João Santos Gomes Cardoso, Patrício Ramos Castro, Renato Teobaldo Rodrigues Inácio and Sofia Norton dos Reis Lufinha de Mello Franco. [more - original PR] [more - original PR - Portuguese]