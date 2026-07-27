Saudia Cargo commences Riyadh-Melbourne Avalon service
Saudia Cargo commenced (25-Jul-2026) Riyadh-Melbourne Avalon service with Boeing 747-400F equipment on 25-Jul-2026. The service is expected to handle diverse cargo in both directions, including perishables, pharmaceuticals, industrial equipment and e-commerce goods. Avalon Airport, via its official LinkedIn account, stated the service is "Australia's first direct scheduled cargo connection with the Kingdom of Saudi Arabia". The service was launched in cooperation with Saudi Arabia's General Authority for Foreign Trade, the Saudi Export Development Authority, SAL Saudi Logistics Services, Australian Saudi Logistics Alliance and Australia Saudi Business Council. [more - original PR]
Background ✨
Australia Saudi Business Council confirmed an MoU between Melbourne Avalon Airport and the Australia Saudi Logistics Alliance to support a "direct and resilient" Australia-Saudi Arabia cargo corridor, following Saudia Cargo's planned entry into Australia.1 Australia Saudi Logistics Alliance also signed MoUs with Western Sydney International Airport and with Wagner Group/Toowoomba Wellcamp Airport, aiming to build a direct logistics and trade corridor and increase potential for direct cargo routes.2 3