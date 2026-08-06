6-Aug-2026 3:53 PM
Russia FAVT annuls Izhavia's AOC
Russia's Federal Air Transport Agency (Russia FAVT), via its official VKontakte account, announced (03-Aug-2026) it annulled Izhavia's Air Operator's Certificate (AOC), effective 01-Aug-2026.
Background ✨
Russia FAVT restricted Izhavia’s AOC until 28-Jul-2026 under an order signed 30-Apr-2026 by Russia FAVT head Dmitry Yadrov, requiring changes to flight safety management, organisational structure and internal audits of airworthiness and maintenance divisions1. Izhavia director general Aleksandr Sinelnikov said it developed a plan and schedule to address the recommendations, describing the breaches as procedural and organisational1.