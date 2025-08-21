Loading
21-Aug-2025 10:56 AM

Norse Atlantic CEO reports positive momentum continuing into summer 2025

Norse Atlantic Airways CEO Bjørn Tore Larsen stated (19-Aug-2025) positive momentum from the start of 2025 continued into summer 2025 with record load factor and strong passenger growth, yielding a 27% year-on-year increase in passenger revenue and the carrier's first ever second quarter operating profit. However, the carrier recorded a slight decline in average passenger revenue in 2Q2025, mainly related to airfare bundles adjustments. [more - original PR] [more - original PR - II]

Want More News Like This?

CAPA Membership provides access to all news and analysis on the site, along with access to many areas of our comprehensive databases and toolsets.
Find Out More