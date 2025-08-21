21-Aug-2025 10:56 AM
Norse Atlantic CEO reports positive momentum continuing into summer 2025
Norse Atlantic Airways CEO Bjørn Tore Larsen stated (19-Aug-2025) positive momentum from the start of 2025 continued into summer 2025 with record load factor and strong passenger growth, yielding a 27% year-on-year increase in passenger revenue and the carrier's first ever second quarter operating profit. However, the carrier recorded a slight decline in average passenger revenue in 2Q2025, mainly related to airfare bundles adjustments. [more - original PR] [more - original PR - II]