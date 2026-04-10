10-Apr-2026 4:07 PM
Jazeera Airways defers dividend decision until May-2026
Jazeera Airways announced (06-Apr-2026) plans to defer a decision regarding dividend distribution for 2025 until the release of its 1Q2026 results in mid May-2026, "in light of recent regional developments impacting operational visibility". The airline stated: "During this period, Jazeera Airways continues to maintain a strong financial position, with healthy liquidity levels and robust operational performance". [more - original PR]