    Loading
    13-Jul-2026 11:13 AM

    Italy foreign overnight arrivals up 23% in May-2026

    ISTAT reported (10-Jul-2026) 9.4 million foreign overnight arrivals in Italy in May-2026, up 22.9% year-on-year. [more - original PR]

    Background

    ISTAT previously reported Italy recorded 7.4 million foreign overnight arrivals in Apr-2026 (+24.6% year-on-year), following 4.6 million in Mar-2026 (+25.0%) and 3.6 million in Feb-2026 (+22.9%).1 2 3 ISTAT also reported 75.0 million foreign overnight arrivals in Italy in 2025, up 9.5% year-on-year.4 Assaeroporti reported Italian airports handled 22.5 million passengers in May-2026 (+5.9%).5

    Want More News Like This?

    CAPA Membership provides access to all news and analysis on the site, along with access to many areas of our comprehensive databases and toolsets.
    Find Out More