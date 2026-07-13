13-Jul-2026 11:13 AM
Italy foreign overnight arrivals up 23% in May-2026
ISTAT reported (10-Jul-2026) 9.4 million foreign overnight arrivals in Italy in May-2026, up 22.9% year-on-year. [more - original PR]
Background ✨
ISTAT previously reported Italy recorded 7.4 million foreign overnight arrivals in Apr-2026 (+24.6% year-on-year), following 4.6 million in Mar-2026 (+25.0%) and 3.6 million in Feb-2026 (+22.9%).1 2 3 ISTAT also reported 75.0 million foreign overnight arrivals in Italy in 2025, up 9.5% year-on-year.4 Assaeroporti reported Italian airports handled 22.5 million passengers in May-2026 (+5.9%).5