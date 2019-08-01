1-Aug-2019 11:06 AM
IATA: Top five international city pairs all in Asia Pacific in 2018, led by Hong Kong-Taipei
IATA, via its 2019 World Air Transport Statistics, reported (31-Jul-2019) the top five international/regional passenger airport pairs in 2018 were all in Asia Pacific:
- Hong Kong-Taipei Taoyuan: 5.4 million passengers, -0.4% year-on-year;
- Bangkok Suvarnabhumi-Hong Kong: 3.4 million, +8.8%;
- Jakarta Soekarno Hatta-Singapore Changi: 3.2 million, +3.3%;
- Seoul Incheon-Osaka Kansai: 2.9 million, +16.5%;
- Kuala Lumpur International-Singapore Changi: 2.8 million, +2.1%. [more - original PR]