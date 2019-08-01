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1-Aug-2019 11:06 AM

IATA: Top five international city pairs all in Asia Pacific in 2018, led by Hong Kong-Taipei

IATA, via its 2019 World Air Transport Statistics, reported (31-Jul-2019) the top five international/regional passenger airport pairs in 2018 were all in Asia Pacific:

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