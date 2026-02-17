Former Ethiopian Airlines chairman appointed as Uganda Airlines acting CEO
Uganda's Government, via the official Uganda Media Centre Facebook and Twitter accounts, announced (16-Feb-2026) President Yoweri Museveni directed Minister of Works and Transport Katumba Wamala to appoint Girma Wake as "a Consultant/Advisor to assist in rectifying a number of management weaknesses" at Uganda Airlines. Mr Museveni also directed that outgoing Uganda Airlines CEO Jenifer Bamuturaki "be enabled to step aside immediately". Mr Wake will serve as acting CEO until a new permanent CEO is appointed by Jul-2026. Mr Wake formerly served as Ethiopian Airlines chairman until 2023.
Background ✨
Jenifer Bamuturaki had served as acting CEO of Uganda Airlines from mid 2021 and was appointed to the permanent role in mid 2022 before stepping down. The airline's board reportedly began advertising to recruit her successor following her departure1.