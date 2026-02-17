Former Ethiopian Airlines chairman appointed as Uganda Airlines acting CEO

Uganda's Government, via the official Uganda Media Centre Facebook and Twitter accounts, announced (16-Feb-2026) President Yoweri Museveni directed Minister of Works and Transport Katumba Wamala to appoint Girma Wake as "a Consultant/Advisor to assist in rectifying a number of management weaknesses" at Uganda Airlines. Mr Museveni also directed that outgoing Uganda Airlines CEO Jenifer Bamuturaki "be enabled to step aside immediately". Mr Wake will serve as acting CEO until a new permanent CEO is appointed by Jul-2026. Mr Wake formerly served as Ethiopian Airlines chairman until 2023.