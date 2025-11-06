6-Nov-2025 11:30 AM
Citilink to relocate domestic services at Jakarta International Airport
Citilink, via its official Facebook account, announced (05-Nov-2025) plans to relocate domestic services to Jakarta Soekarno-Hatta International Airport Terminal 1C from 12-Nov-2025.
Background ✨
Citilink had previously relocated specific services, including Bali, Lombok, Labuan Bajo, Solo, Semarang, Surabaya, and Yogyakarta, to Terminal 1C at Soekarno-Hatta as of late August 20251. Scheduled service relocations from Jakarta Halim Perdanakusuma Airport to Soekarno-Hatta, involving Citilink, began from 01-Aug-20252. Indonesia AirAsia and Super Air Jet also announced recent terminal moves at Soekarno-Hatta3 4.