8-Feb-2022 12:03 PM
China Eastern Airlines and Shanghai Airlines to operate 22 intl services in Feb-2022
China Eastern Airlines stated (07-Feb-2022) the airline and its Shanghai Airlines subsidiary will operate a combined 22 international services in Feb-2022, 15 services from Shanghai, four in Kunming, two in Xian and one in Yantai. Details as follows:
- Shanghai Pudong-New York JFK: Twice weekly;
- Shanghai Pudong-Toronto: Weekly;
- Shanghai Pudong-Amsterdam: Weekly;
- Shanghai Pudong-Paris CDG: Weekly;
- Shanghai Pudong-Frankfurt: Weekly;
- Shanghai Pudong-Auckland: Twice weekly;
- Shanghai Pudong-Sydney: Weekly;
- Shanghai Pudong-Seoul Incheon: Weekly;
- Yantai-Seoul Incheon: One frequency;
- Shanghai Pudong-Tokyo Narita: Weekly;
- Xian-Tokyo Narita: Weekly;
- Shanghai Pudong-Colombo: Weekly;
- Shanghai Pudong-Kuala Lumpur: Weekly, operated by Shanghai Airlines;
- Shanghai Pudong-Bangkok: Operated weekly by China Eastern and weekly by Shanghai Airlines;
- Kunming-Bangkok: Weekly;
- Shanghai Pudong-Manila: Weekly;
- Shanghai Pudong-Singapore: Weekly;
- Xian-Singapore: Weekly;
- Shanghai Pudong-Phnom Penh: Weekly;
- Kunming-Yangon: Weekly;
- Kunming-Vientiane: Weekly;
- Kunming-Dhaka: Weekly. [more - original PR - Chinese]