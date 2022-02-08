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8-Feb-2022 12:03 PM

China Eastern Airlines and Shanghai Airlines to operate 22 intl services in Feb-2022

China Eastern Airlines stated (07-Feb-2022) the airline and its Shanghai Airlines subsidiary will operate a combined 22 international services in Feb-2022, 15 services from Shanghai, four in Kunming, two in Xian and one in Yantai. Details as follows:

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