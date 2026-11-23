23-Nov-2026 1:57 PM
Cambodia Airways joins IATA
Cambodia Airways, via its official Facebook account, announced (22-Nov-2026) it joined IATA following completion of the IATA Operational Safety Audit on 16-Nov-2026.
Background ✨
Cambodia Airways expanded its network in Nov-2026, launching three times weekly Siem Reap-Guangzhou on 17-Nov-2026.1 In Cambodia's market, Sky Angkor Airlines also reported receiving IATA Operational Safety Audit registration, under a framework assessing operational safety management and control systems.2 Earlier in 2026, Cambodia Airways opened new domestic ATR 72-600 links, including daily Siem Reap-Phnom Penh Techo and Siem Reap-Sihanoukville services.3