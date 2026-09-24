24-Sep-2026 11:35 AM
Boeing and Turkish Airlines finalise order for up to 150 737 MAX aircraft
Boeing and Turkish Airlines finalised (23-Sep-2026) an order for 100 737 MAX 8s and secured options for 50 additional 737 MAX aircraft, concluding discussions initiated in 2025. The 737 MAXs will strengthen Turkish Airlines' short and medium haul network. The agreement includes substitution rights for the 737 MAX 10. Turkish Airlines' 737 MAX purchase builds on its 2025 order for up to 75 787s. Turkish Airlines and AJet operate a fleet of more than 200 Boeing aircraft, including the 737 MAX, 787, 777, 737NG and 777F. [more - original PR]