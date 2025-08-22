Air Europa unveils 'Flight 2030' sustainability programme
Air Europa unveiled (19-Aug-2025) its 'Flight 2030' sustainability programme, which includes plans to reduce emissions, optimise resources and improve operational processes. The carrier also plans to integrate transparency policies, risk management systems and regular audits to ensure its objectives align with international corporate social responsibility standards. Air Europa said the addition of Boeing 787 and 737 MAX 8 aircraft "significantly" reduced fuel consumption and CO2 emissions on its medium and long haul services. The carrier's fleet includes 28 787s and two 737 MAX 8s, according to the CAPA Fleet Database. The airline also introduced measures to cut waste, including a pre-order meal system that reduces food waste and initiatives encouraging passengers to bring reusable bottles. [more - original PR]