Air Canada reports record 2Q2017 results

Air Canada reported (01-Aug-2017) the following financial highlights:
- Three months ended 30-Jun-2017:
- Total operating revenue: CAD3910 million USD2907 million), +13% year-on-year;
- Passenger: CAD3517 million (USD2615 million), +12%;
- Cargo: CAD154 million (USD114.5 million), +39%;
- Total operating costs: CAD3629 million (USD2698 million), +14%;
- Fuel: CAD701 million (USD521.1 million), +33%;
- Labour: CAD663 million (USD492.9 million), +9%;
- Operating profit: CAD281 million (USD208.9 million), +1.4%;
- Net profit: CAD300 million (USD223.0 million), +61.3%;
- Passengers: 11.9 million, +9.7%;
- Passenger load factor: 82.5%, +0.1ppt;
- Passenger yield: CAD 16.5 cents (USD 12.3 cents), -1.4%;
- Passenger revenue per ASM: CAD 13.6 cents (USD 10.1 cents), -1.2%;
- Operating revenue per ASM: CAD 15.4 cents (USD 11.4 cents), -0.4%;
- Operating cost per ASM: CAD 14.3 cents (USD 10.6 cents), +0.5%;
- Average stage length: 1695 miles, +5.0%;
- Total operating revenue: CAD3910 million USD2907 million), +13% year-on-year;
- Six months ended 30-Jun-2017:
- Total operating revenue: CAD7552 million (USD5659 million), +11%;
- Passenger: CAD6612 million (USD6612 million), +10%;
- Cargo: CAD288 million (USD215.8 million), +27%;
- Total operating costs: CAD7325 million (USD+15%;
- Fuel: CAD1360 million (USD1019 million), +40%;
- Labour: CAD1307 million (USD979.4 million), +7%;
- Operating profit: CAD227 million (USD170.1 million), -47.3%;
- Net profit: CAD263 million (USD197.1 million), -8.4%;
- Passengers: 22.8 million, +9.7%;
- Passenger load factor: 81.4%, -0.4ppt;
- Passenger yield: CAD 16.5 cents (USD 12.4 cents), -3.2%;
- Passenger revenue per ASM: CAD 13.4 cents (USD 10.0 cents), -3.7%;
- Operating revenue per ASM: CAD 15.7 cents (USD 11.8 cents), -2.9%;
- Operating cost per ASM: CAD 15.2 cents (USD 11.4 cents), +0.5%;
- Average stage length: 1650 miles, +5.7%;
- Total assets: CAD16,658 million (USD12,483 million);
- Cash, cash equivalents and short-term investments: CAD4054 million (USD3038 million);
- Total liabilities: CAD15,461 million (USD11,586 million). [more - original PR]
- Total operating revenue: CAD7552 million (USD5659 million), +11%;
*Based on the average conversion rate at CAD1 = USD0.743423 for 2Q2017
*Based on the average conversion rate at CAD1 = USD0.749348 for 1H2017