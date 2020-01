Aviation Sustainability and the Environment, CAPA 17-Jan-2020

Boom Supersonic commits to using Prometheus carbon-neutral fuel for XB-1 flight testing

Boom Supersonic founder and CEO Blake Scholl reported (14-Jan-2020) the company entered a partnership with Prometheus to use its carbon-neutral fuel for flight tests if of its for XB-1 supersonic demonstrator aircraft.

Mr Scholl added the company has conducted "extensive engine testing of alternative fuels and will continue to use alternative fuels for flight test". He said that this technology and other new technologies like it will enable its Overture supersonic commercial aircraft to "fly under the power of environmentally-friendly, high performance fuels".

Original report extract: Boom’s Year in Review: From Supersonic Idea to Reality

We’re committed to ensuring that our supersonic future is sustainable for the planet as well as for our customers. To that end, we’ve formed a partnership with a company that has a process for converting the CO2 in the atmosphere into jet fuel. We plan to use carbon-neutral fuel from Prometheus in our flight test for XB. We’ve conducted extensive engine testing of alternative fuels and will continue to use alternative fuels for flight test. Looking forward, this technology and other new technologies like it will enable Overture to fly under the power of environmentally-friendly, high performance fuels.

Turkish govt to launch carbon-free airport project

Turkey's Minister of Transport and Infrastructure Cahit Turhan announced (16-Jan-2020) the country will launch a project for all Turkish airports to transition to carbon-free operations to combat global warming. The project will include a carbon offsetting scheme, improving recycling rates at airports and will involve the collection and removal of de-icing chemicals in the winter to prevent chemicals from leaking into the soil.

Mr Turhan said DHMI will apply to ACI's airport carbon accreditation programme for calculation, verification and mitigation activities.

Original report: BAKAN TURHAN: “KÜRESEL ISINMAYA KARŞI KARBONSUZ HAVALİMANI PROJESİ BAŞLATILDI”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karbonsuz Havalimanı Projesi başlattıklarını belirterek, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı alınan önlemlerle sonraki nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmayı ve sürdürülebilir havalimanı işletmeciliğini sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Turhan, havalimanlarında devam eden faaliyetlerin çevreye olası etkilerini kontrol altına almak amacıyla yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bu kapsamda küresel ısınmaya karşı Karbonsuz Havalimanı Projesi'ni başlattıklarını dile getiren Turhan, "Projeyle küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı alınan önlemlerle sonraki nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmayı ve sürdürülebilir havalimanı işletmeciliğini sağlamayı hedefliyoruz." dedi. Turhan, küresel ısınmaya sebep olan havalimanı kaynaklı karbon salımlarının uluslararası standartlara uygun şekilde hesaplanarak doğrulama işlemlerinin tamamlanacağını ifade etti. Enerjinin verimli kullanımı ilkesi doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımları ve havalimanlarında elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasının amaçlandığına işaret eden Turhan, söz konusu çalışmalarla karbon emisyonlarının azaltılmasının sağlanacağını dile getirdi. Turhan, şöyle devam etti: "Proje tüm havalimanlarını kapsayacak. Ayrıca projeye uluslararası kimlik kazandırılması adına Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek pilot havalimanlarıyla Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen Airport Carbon Accreditation (Havalimanı Karbon Akreditasyonu) Programı'na başvuru yapılarak söz konusu hesaplama, doğrulama ve azaltım faaliyetlerine ek olarak piyasada yenilenebilir enerji kaynaklarının sahip olduğu sertifikaların alınması vasıtasıyla karbon emisyonları 'offsetlenerek' karbonsuz havalimanı işletmeciliği sağlanacak." Atık oluşumunu önleyecek tedbirler planlanıyor Havalimanlarında sıfır atık prensibi doğrultusunda öncelikle atık oluşumunu önleyecek tedbirlerin alınacağını vurgulayan Turhan, oluşanların da kaynağında ayrı toplanması ve mümkün olabildiğince yüksek oranda geri dönüşüme gönderilebilmesinin, geri kalanların uygun şartlarda bertaraf edilmesinin sağlanacağını anlattı. Turhan, atık suların da çevre mevzuatı kapsamında belediyelerin altyapı tesislerine verileceğini ya da havalimanlarında kurulu atık su arıtma tesisleriyle arıtılarak deşarj edileceğini belirterek, "Gerekli analizlerle bunların takibi yapılacak. Her bir havalimanının sahip olduğu gürültü haritalarının güncelliği takip edilecek. Havalimanlarında oluşturulan komitelerle gürültü azaltımına yönelik önlemler masaya yatırılacak." dedi. Kış aylarında buzlanmayı önleyici/giderici faaliyetlerle ortaya çıkan kimyasallar toprağa karışmadan, kurulu altyapıyla ayrı toplanarak bertaraf için gönderileceği bilgisini veren Turhan, şunları kaydetti: "Tüm bu işlemler gerçekleştirilirken Çevre Yönetim Sistemi kapsamında dokümante edilecek. Belirlenen periyotlarla yetkin personelce takip ve denetimi yapılarak sürekliliği sağlanacak. Söz konusu çalışmalarla DHMİ Genel Müdürlüğü misyon ve vizyonu doğrultusunda, bir yandan havalimanı işletmeciliği alanında dünyanın öncü kuruluşlarından biri olmak, diğer yandan da gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve sürdürülebilir havalimanı işletmeciliğini sağlamak adına çevreye ve insana duyarlı faaliyetler hedefleniyor."

Clean Sky publishes 11th call for proposals with EUR45m budget

Clean Sky published (14-Jan-2020) its 11th Call for Proposals, with a EUR45 million for 35 topics, including four thematic topics. The deadline to apply is 28-Apr-2020.

The 11th Call for Proposals (CfP11) was published on 14 January via the European Commission’s Funding & Tender Opportunities Portal.

CfP11 has a budget of €45 million for 35 Topics, including 4 Thematic Topics. The deadline to apply is 28 April 2020 (17:00 Brussels time), and questions can be submitted until 13 March 2020 (17:00 Brussels time). Interested in applying and want to learn more? Registration is now open for our Info Days, where Clean Sky experts will be on hand to give an insight into the Topics and discuss practical, legal, administrative and financial aspects: Brussels (Belgium) on 28 January – register here (deadline 21 January).

Toulouse (France) on 3 February – register here (deadline 27 January).

Rzeszów (Poland) on 13 February – registration coming soon. Presentations on ‘How to apply: Step by step’ are available on our Calls page.

VINCI Airports to introduce environmental incentive/penalty scheme across its airport network

VINCI Airports CEO Nicolas Notebaert reported the company will introduce an "environmental tariff" across its global airport network to "encourage airlines to transition to greener fleets" (Les Echos, 15-Jan-2020).

The proposal will include a penalty for the most polluting aircraft and a bonus for the most environmentally efficient ones in use, Mr Notebaert continued. The operator will first introduce the tariff scheme at Lyon-Saint Exupéry Airport in 2020. As previously reported by CAPA, VINCI Group plans to cut its emissions across all business units by 40% by 2030.