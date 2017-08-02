WestJet reports 27% operating profit growth in 2Q2017

WestJet reported (01-Aug-2017) the following financial highlights:
- Three months ended 30-Jun-2017:
- Total revenue: CAD1055 million (USD784.3 million), +11.1% year-on-year;
- Ancillary: CAD109.0 million (USD81.0 million), +14.5%;
- Total operating costs: CAD977.0 million (USD726.3 million), +10.0%;
- Labour: CAD228.7 million (USD170.0 million), +4.8%;
- Fuel: CAD224.9 million (USD167.2 million), +23.2%;
- Operating profit: CAD78.0 million (USD58.0 million), +27.0%;
- Net profit: CAD48.4 million (USD36.0 million), +32.0%;
- Passengers: 5.9 million, +11.5%;
- Passenger load factor: 82.8%, +2.0ppts;
- Yield: CAD 16.85 cents (USD 12.5 cents), +2.1%;
- Revenue per ASM: CAD 13.95 cents (USD 10.4 cents), +4.6%;
- Cost per ASM: CAD 12.91 cents (USD 9.6 cents), +3.4%;
- Cost per ASM excl fuel and employee profit sharing: CAD 9.84 cents (USD 7.3 cents), -0.9%;
- Average stage length: 871 miles, -3.9%;
- Total revenue: CAD1055 million (USD784.3 million), +11.1% year-on-year;
- Six months ended 30-Jun-2017:
- Total revenue: CAD2169 million (USD1626 million), +9.5%;
- Ancillary: CAD212.4 million (USD159.2 million), +11.4%;
- Total operating costs: CAD2010 million (USD1506 million), +11.9%;
- Fuel: CAD460.5 million (USD345.0 million), +31.9%;
- Labour: CAD459.7 million (USD344.5 million), +4.3%;
- Operating profit: CAD159.1 million (USD119.2 million), -13.9%;
- Net profit: CAD96.7 million (USD72.4 million), -22.2%;
- Passengers: 11.6 million, +9.1%;
- Passenger load factor: 82.9%, +1.4ppt;
- Yield: CAD17.14 cents (USD 12.8 cents), +1.5%;
- Revenue per ASM: CAD 14.21 cents (USD 10.6 cents), +3.3%;
- Cost per ASM: CAD 13.18 cents (USD 9.9 cents), +5.8%;
- Cost per ASM excl fuel and profit sharing: CAD 10.06 cents (USD 7.5 cents), +1.7%;
- Average stage length: 896 miles, -2.8%;
- Total assets: CAD6305 million (USD4725 million);
- Cash and cash equivalents: CAD1266 million (USD948.4 million);
- Total liabilities: CAD4177 million (USD3130 million). [more - original PR]
- Total revenue: CAD2169 million (USD1626 million), +9.5%;
*Based on the average conversion rate at CAD1 = USD0.743423 for 2Q2017
*Based on the average conversion rate at CAD1 = USD0.749348 for 1H2017